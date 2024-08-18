Умер Ален Делон

Актер с конца 1990-х годов редко появлялся на экранах, в 2017 году он объявил о завершении карьеры в кино. Летом 2023 года Делон вновь попал на первые полосы газет в связи с жалобой, которую его дети Ален-Фабьен, Анушка и Антони подали против его спутницы Хироми Роллен. Женщину обвиняли в причинении актеру морального вреда, тогда как она подала встречную жалобу на детей за клевету. Обе жалобы были отклонены.