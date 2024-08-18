Умер Ален Делон

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на совместное заявление его детей.
Отмечается, что он ушел из жизни в ночь с 17 на 18 августа в своем доме в коммуне Души (департамент Луаре в центральной части Франции) в окружении троих детей и семьи.
Актер с конца 1990-х годов редко появлялся на экранах, в 2017 году он объявил о завершении карьеры в кино. Летом 2023 года Делон вновь попал на первые полосы газет в связи с жалобой, которую его дети Ален-Фабьен, Анушка и Антони подали против его спутницы Хироми Роллен. Женщину обвиняли в причинении актеру морального вреда, тогда как она подала встречную жалобу на детей за клевету. Обе жалобы были отклонены.
После этого дети актера начали открыто спорить о состоянии здоровья актера в СМИ, обвиняя друг друга в «злоупотреблении состоянием отца».
Делон провел в доме в Души последние годы. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, страдал от лимфомы.
За свою карьеру Делон снялся в более чем 90 фильмах. Он прославился своими ролями в картинах «На ярком солнце» (Plein soleil, 1960), «Рокко и его братья» (Rocco e i suoi fratelli, 1961), «Леопард» (Le Guepard, 1963), «Бассейн» (La Piscine, 1969), а также в советско-французском фильме «Тегеран-43» (1980).
В мае 2019 года на Каннском фестивале Делон удостоился почетной «Золотой пальмовой ветви» за выдающуюся карьеру в кино.