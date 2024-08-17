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Леонид Ярмольник признался, что боится за внуков

Актер заявил, что проживает жизнь с внуками второй раз
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник

Актер Леонид Ярмольник рассказал об отношениях с внуками от дочери Александры. О семье он поговорил с Александром Цыпкиным в шоу «5 книг» канала «Ключ».

Ярмольник дал понять, что боится за будущее юных Петра и Павла. По его словам, время сейчас очень непростое, и во всех областях «многое делается второпях и необдуманно».

«Сложнее и страшнее, чем сегодня, никогда не было. Мы находимся в том состоянии, когда, по большому счету, не можем быть уверенными в том, что с нами завтра ничего не случится во всех отношениях», — сказал 70-летний актер.

При этом, продолжил Ярмольник, он наслаждается ролью дедушки и с внуками проживает жизнь во второй раз.

«Они видят, обращают мое внимание на то, на что я ни в детстве, ни в юности внимания не обращал. Я не различал времена года, а теперь различаю», — говорит он.

Ранее Леонид Ярмольник опроверг слухи о проблемах со здоровьем. 