Сергей Бурунов расплакался на свадьбе Харламова

Комик Гарик Харламов и его супруга Екатерина Ковальчук дали совместное интервью изданию HELLO!, в котором поделились деталями проведения свадьбы.
По словам юмориста, он впервые увидел, как разные люди единодушно участвовали в конкурсах во время празднества и рьяно отдавались каждому. Харламов уточнил, что за свою жизнь провел немало церемоний.
«Серега Бурунов, за что ему спасибо, был регистратором нашей свадьбы. Он так проникся, что залез на стол!» — рассказал комик.
Ковальчук, в свою очередь, вспомнила, как Бурунов расплакался при чтении Ковальчук стихотворения Эдуарда Асадова.
«Вообще, конечно, странно плакать на стихотворении “Не заставляйте женщин плакать”… Но было очень классно», — отметил Харламов.
Напомним, 7 августа состоялась свадьба Ковальчук и Харламова. Влюбленные организовали торжество в поместье Agalarov Estate. Декор мероприятия был выполнен в оливковых тонах. На празднике знаменитостей выступил певец Сосо Павлиашвили. Среди известных гостей были замечены Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Денис Дорохов, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Игорь Джабраилов, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев и другие.
Ранее Сергей Бурунов спровоцировал слухи о помолвке.