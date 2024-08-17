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Сергей Бурунов расплакался на свадьбе Харламова

Гарик Харламов поблагодарил актера, который был регистратором его свадьбы
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов

Комик Гарик Харламов и его супруга Екатерина Ковальчук дали совместное интервью изданию HELLO!, в котором поделились деталями проведения свадьбы.

По словам юмориста, он впервые увидел, как разные люди единодушно участвовали в конкурсах во время празднества и рьяно отдавались каждому. Харламов уточнил, что за свою жизнь провел немало церемоний.

«Серега Бурунов, за что ему спасибо, был регистратором нашей свадьбы. Он так проникся, что залез на стол!» — рассказал комик.

Ковальчук, в свою очередь, вспомнила, как Бурунов расплакался при чтении Ковальчук стихотворения Эдуарда Асадова.

«Вообще, конечно, странно плакать на стихотворении “Не заставляйте женщин плакать”… Но было очень классно», — отметил Харламов.

Напомним, 7 августа состоялась свадьба Ковальчук и Харламова. Влюбленные организовали торжество в поместье Agalarov Estate. Декор мероприятия был выполнен в оливковых тонах. На празднике знаменитостей выступил певец Сосо Павлиашвили. Среди известных гостей были замечены Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Денис Дорохов, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Игорь Джабраилов, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев и другие.

Ранее Сергей Бурунов спровоцировал слухи о помолвке.