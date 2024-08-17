Звезда «Беспринципных» призналась в своих слабостях

Об этом актриса заговорила после того, как призналась, что имеет вредные привычки. Она подчеркнула, что алкогольные напитки вредят здоровью. При этом, по словам Бабушкиной, постоянных вредных привычек у нее нет: она может вести здоровый образ жизни полгода, а затем вмиг отказаться от него.