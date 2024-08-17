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Стали известны последние слова звезды «Друзей» Мэттью Перри

Актер обратился к своему давнему помощнику
Мэттью Перри
Мэттью ПерриИсточник: Rex / Fotodom.ru

Стали известны последние слова звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом пишет Page Six со ссылкой на судебные документы.

Перри попросил своего давнего помощника Кеннета Ивамасу: «Дай мне большую дозу».

Актер имел в виду анестетик кетамин. Это произошло незадолго до того, как Перри нашли лицом вниз и без сознания в бассейне 28 октября 2023 года, спасти его не удалось.

Известно, что Перри попросил Ивамасу дать ему первую дозу кетамина в 8:30 утра 28 октября. Вторую дозу он получил примерно через четыре часа, когда смотрел фильм. После он попросил Ивамасу дать ему третью — большую — дозу и подготовить джакузи.

Актер до этого рассказывал об официальном использовании кетамина для лечения депрессии, однако известно, что он начал злоупотреблять этим препаратом за месяц до трагедии.

59-летнему Ивамасе и еще четырем людям были предъявлены обвинения по делу Перри.

Накануне стало известно, что помощник Мэттью Перри признался в причастности к наркозависимости актера.