Елена Кондулайнен опровергла слухи об ухудшении здоровья

Известно, что в 2020 году актриса перенесла инсульт, после которого долго восстанавливалась. Недавно в сети появились публикации о том, что у артистки якобы начались проблемы с речью и слухом. Кондулайнен заявила, что сейчас готовится к новому сезону, жива, здорова и счастлива.