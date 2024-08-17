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Елена Кондулайнен опровергла слухи об ухудшении здоровья

Актриса рассказала о своем самочувствии
Елена Кондулайнен
Елена Кондулайнен

Заслуженная артистка России Елена Кодулайнен опровергла слухи об ухудшении своего здоровья. Ее цитирует kp.ru.

Известно, что в 2020 году актриса перенесла инсульт, после которого долго восстанавливалась. Недавно в сети появились публикации о том, что у артистки якобы начались проблемы с речью и слухом. Кондулайнен заявила, что сейчас готовится к новому сезону, жива, здорова и счастлива.

После инсульта 66-летняя звезда прошла курс реабилитации и вернулась на сцену, однако в марте 2024 года сломала ногу во время отдыха на египетском курорте Шарм-эль-Шейх. Она оступилась на длинной лестнице, ведущей со скалы вниз к морю, отыскивая удачный ракурс для фото.

«И ведь самое главное — трезвая была, я спиртное вообще не пью. Летела со скалы, с лестницы, по которой нормальный человек ходить не станет», — поделилась она.

Кондулайнен рассказала, что операцию ей сделали там же, на курорте, а отдохнуть, поплавать и подышать морским воздухом она успеет. С ногой у Кондулайнен все в порядке, кость срослась хорошо.

Напомним, в середине августа в СМИ появилась информация об ухудшении состояния Елены Кондулайнен