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Том Круз потратил $223 млн на квартиру в Лондоне

RadarOnline: актер приобрел недвижимость в самом секретном доме Лондона
Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Миссия: невыполнима», актер Том Круз купил квартиру за $223 млн в одном из самых дорогих и противоречивых зданий Лондона. Об этом сообщает издание RadarOnline.com со ссылкой на инсайдеров.

Новые апартаменты Круза в элитном доме One Hyde Park, заявил источник, занимают целый этаж. Сам жилой комплекс известен тем, что в нем высокий уровень безопасности, а расположен он недалеко от Букингемского дворца.

«Это здание возвышается над Лондоном и доминирует над его горизонтом, но никому не позволено знать, кто в нем живет, как долго и почему», — заявил инсайдер изданию.

По словам источника, вокруг ЖК ходят слухи, что в нем живут мировые «сверхбогачи»: от торговцев оружием до беглых диктаторов и самых могущественных нефтяных баронов мира. Причиной приобретения Крузом квартиры в этом доме инсайдер называет его любовь к секретности.

Ранее Том Круз исполнил опасный трюк на закрытии Олимпиады в Париже. Актер спустился по канату с верхней части «Стад де Франс» и забрал олимпийский флаг.