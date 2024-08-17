Том Круз потратил $223 млн на квартиру в Лондоне

По словам источника, вокруг ЖК ходят слухи, что в нем живут мировые «сверхбогачи»: от торговцев оружием до беглых диктаторов и самых могущественных нефтяных баронов мира. Причиной приобретения Крузом квартиры в этом доме инсайдер называет его любовь к секретности.