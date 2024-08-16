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Объявлен кастинг на роль Мухтара в новых эпизодах сериала

Владельцам четвероногих актеров предлагают заполнить анкету
Возвращение Мухтара
Возвращение Мухтара

Запущен кастинг на роль легендарной собаки по кличке Мухтар для новых эпизодов сериала. О начале отбора претендентов на главную роль в сериале объявил телеканал НТВ.

Владельцам четвероногих актеров предлагается заполнить анкету и прислать фотографии питомцев. Лучшие актеры станут главными звездами нового сезона под названием «Мухтар. Он вернулся».

Первые эпизоды знаменитого сериала про служебно-розыскного пса по кличке Мухтар начали транслироваться в эфире в 2004 году. За это время вышло 12 сезонов.

Ранее стало известно, что режиссер «Слова пацана» снимет сериал-адаптацию культового советского фильма.