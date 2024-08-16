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37-летняя актриса погибла из-за несчастного случая

О смерти Екатерины Васильевой сообщили в Малом театре
Екатерина Васильева
Екатерина ВасильеваИсточник: PersonaStars

Умерла 37-летняя актриса Екатерина Васильева. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Малого театра, где она работала.

Об обстоятельствах трагедии не сообщается, однако известно, что это был несчастный случай.

«Пришла скорбная новость — 15 августа в результате несчастного случая не стало молодой актрисы Екатерины Васильевой. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Екатерины», — говорится в сообщении.

Известно, что Екатерина окончила в 2011 году курс Юрия Мефодьевича и Ольги Николаевны Соломиных в Щепкинском училище и сразу была принята в труппу театра. На сцене успела сыграть 15 ролей, среди которых Софья из «Горя от ума».

Актриса также снималась в кино и сериалах. Среди ее работ – «Бесприданница», «След», «Выжить после», «Особый случай» и многие другие.

Ранее стало известно, что ушла из жизни заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова.