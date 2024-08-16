37-летняя актриса погибла из-за несчастного случая

Известно, что Екатерина окончила в 2011 году курс Юрия Мефодьевича и Ольги Николаевны Соломиных в Щепкинском училище и сразу была принята в труппу театра. На сцене успела сыграть 15 ролей, среди которых Софья из «Горя от ума».