Фильм на вечер: вдохновляющий ромком со звездой «Эмили в Париже»

В первый день нового 1990 года в одной и той же лондонской больнице на свет появились двое младенцев. Мальчик, родившийся на минуту раньше, получил имя Куинн — именно так хотела назвать свою дочку мама девочки, которую в итоге окрестили Минни.
Спустя годы Минни все еще уверена, что тот самый мальчуган не только украл ее имя, но и удачу — невезение преследует ее по пятам. Куинн же вырос баловнем судьбы и никогда ни в чем не нуждался. Однажды жизнь вновь сводит их, а вскоре на Минни обрушивается очередная неудача — ее кулинарный бизнес оказывается под угрозой. Но может быть, вместе у них получится избавиться от проклятия?
«Через год в это же время» — вдохновляющая романтическая комедия, основанная на бестселлере Софи Касенс и пропитанная атмосферой суетливого Лондона, жители которого встречаются, влюбляются, размышляют об иронии судьбы и винят вселенную во всех своих бедах.
Постановщиком фильма выступил Ник Мур, когда-то работавший над монтажом культовой «Реальной любви». В главных ролях снялись звезда «Kingsman» Софи Куксон и обезоруживающий своей сдержанной улыбкой Люсьен Лависконт из «Эмили в Париже».