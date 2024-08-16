Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм на вечер: вдохновляющий ромком со звездой «Эмили в Париже»

Размышляем о судьбе и удаче вместе с героями британской романтической комедии «Через год в это же время»

В первый день нового 1990 года в одной и той же лондонской больнице на свет появились двое младенцев. Мальчик, родившийся на минуту раньше, получил имя Куинн — именно так хотела назвать свою дочку мама девочки, которую в итоге окрестили Минни.

Спустя годы Минни все еще уверена, что тот самый мальчуган не только украл ее имя, но и удачу — невезение преследует ее по пятам. Куинн же вырос баловнем судьбы и никогда ни в чем не нуждался. Однажды жизнь вновь сводит их, а вскоре на Минни обрушивается очередная неудача — ее кулинарный бизнес оказывается под угрозой. Но может быть, вместе у них получится избавиться от проклятия?

«Через год в это же время» — вдохновляющая романтическая комедия, основанная на бестселлере Софи Касенс и пропитанная атмосферой суетливого Лондона, жители которого встречаются, влюбляются, размышляют об иронии судьбы и винят вселенную во всех своих бедах.

Постановщиком фильма выступил Ник Мур, когда-то работавший над монтажом культовой «Реальной любви». В главных ролях снялись звезда «Kingsman» Софи Куксон и обезоруживающий своей сдержанной улыбкой Люсьен Лависконт из «Эмили в Париже».

Через год в это же время
2024/Великобритания
16+
мелодрама
комедия