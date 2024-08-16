Фильм на вечер: вдохновляющий ромком со звездой «Эмили в Париже»

Спустя годы Минни все еще уверена, что тот самый мальчуган не только украл ее имя, но и удачу — невезение преследует ее по пятам. Куинн же вырос баловнем судьбы и никогда ни в чем не нуждался. Однажды жизнь вновь сводит их, а вскоре на Минни обрушивается очередная неудача — ее кулинарный бизнес оказывается под угрозой. Но может быть, вместе у них получится избавиться от проклятия?