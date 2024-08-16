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Звезда «Кухни» показала фото с сумкой за почти 400 тысяч рублей

Мария Горбань отправилась на прогулку с дорогостоящей сумкой
Мария Горбань с мужем (фото: соцсети)
Мария Горбань с мужем (фото: соцсети)

Звезда сериала «Кухня», актриса Мария Горбань вышла на публику с дорогостоящей сумкой. Снимками она поделилась в соцсети.

Мария Горбань выбрала для прогулки белую сумку Prada за почти 400 тысяч рублей. Актриса позировала в серой юбке, жакете и белых сапогах. Вместе с ней в кадре был ее муж Кирилл Зоткин.

У Горбань двое детей. Она воспитывает Стефанию от осветителя Олега Филатова, с которым развелась в 2018 году. А в начале 2021 года артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал кинооператор Кирилл Зоткин. И 5 августа 2021 года знаменитость во второй раз стала матерью, она родила сына Нилана в одной из клиник Майами.

Актриса говорила, что ей удалось быстро восстановиться после родов, и в этом помогла генетика. По словам звезды, в ее семье все стройные и практически не меняются с возрастом. Поклонники артистки отмечали, что Горбань вышла из больницы уже в идеальной форме, «как будто не рожала», и восхищались ее фигурой.

При росте 172 сантиметра знаменитость весит 52 килограмма. Актриса признавалась в личном блоге, что не мучает себя диетами, но старается правильно питаться и пить больше воды. А также артистка поддерживает фигуру с помощью занятий йогой и пилатесом.