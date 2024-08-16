Звезда «Кухни» показала фото с сумкой за почти 400 тысяч рублей

Актриса говорила, что ей удалось быстро восстановиться после родов, и в этом помогла генетика. По словам звезды, в ее семье все стройные и практически не меняются с возрастом. Поклонники артистки отмечали, что Горбань вышла из больницы уже в идеальной форме, «как будто не рожала», и восхищались ее фигурой.