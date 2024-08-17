Сериал на выходные: неспешный детектив с напряженным конфликтом двух сыщиков

Юрий Чурсин и Максим Стоянов образовали такой выигрышный тандем, что за противостоянием их героев следить едва ли не любопытнее, чем за развитием детективной линии. Впрочем, история с убийствами успешно накаляется с каждым эпизодом, а Выборг выглядит так, словно в каждой подворотне затаился маньяк.