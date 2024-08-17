Сериал на выходные: неспешный детектив с напряженным конфликтом двух сыщиков

В Ленинградской области происходят убийства. Запутанное дело поручают двум сыщикам: разгильдяю и интуиту капитану Чагину и застегнутому на все пуговицы приезжему следователю Игорю Жуку.
Безбашенный Чагин, предпочитающий пить коньяк из горла, и надменный, переживший личную трагедию Жук кажутся самыми несовместимыми людьми на свете. Единственное, что их объединяет, — это стремление докопаться до правды. Поэтому, хоть и с бесконечными стычками, сыщики-антиподы приступают к поиску преступников.
Юрий Чурсин и Максим Стоянов образовали такой выигрышный тандем, что за противостоянием их героев следить едва ли не любопытнее, чем за развитием детективной линии. Впрочем, история с убийствами успешно накаляется с каждым эпизодом, а Выборг выглядит так, словно в каждой подворотне затаился маньяк.
Не слишком динамичное, но напряженное «Черное солнце» с пружинистой интригой и великолепными актерскими работами понравится поклонникам мрачных криминальных сериалов в духе Дэвида Финчера.