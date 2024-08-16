Кевин Спейси отказывается выезжать из своего особняка в Балтиморе

Особняк в Балтиморе (штат Мэриленд), площадью 9 тыс. квадратных футов (около 835 квадратных метров), был основным местом жительства Спейси после скандала, который развернулся вокруг звезды «Карточного домика». Актер приобрел дом за $5,65 млн в 2016 году, однако был вынужден выставить его на торги из-за долгов за судебные тяжбы. Об этом актер сам рассказал в интервью Пирсу Моргану, в котором признался, что не знает, где теперь будет жить. Он сообщил, что погряз в долгах и не в состоянии оплатить ежемесячные взносы по ипотеке в размере более $20 тыс.