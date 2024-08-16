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Кевин Спейси отказывается выезжать из своего особняка в Балтиморе

Роскошный дом был продан на аукционе за $3,24 млн
Кевин Спейси
Кевин СпейсиИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Кевин Спейси отказывается переселяться из особняка в Балтиморе, который купил инвестор Сэм Асгари. Об этом сообщает New York Post.

Асгари приобрел роскошный особняк Спейси после того, как дом был выставлен на аукционе за долги. Однако сейчас инвестор столкнулся с неожиданной проблемой: актер отказывается покидать дом.

Сообщается, что Спейси запросил шесть месяцев на переезд, но при этом «не предложил никакой компенсации». Сейчас дело решают адвокаты обеих сторон.

Особняк в Балтиморе (штат Мэриленд), площадью 9 тыс. квадратных футов (около 835 квадратных метров), был основным местом жительства Спейси после скандала, который развернулся вокруг звезды «Карточного домика». Актер приобрел дом за $5,65 млн в 2016 году, однако был вынужден выставить его на торги из-за долгов за судебные тяжбы. Об этом актер сам рассказал в интервью Пирсу Моргану, в котором признался, что не знает, где теперь будет жить. Он сообщил, что погряз в долгах и не в состоянии оплатить ежемесячные взносы по ипотеке в размере более $20 тыс.

Дом Кевина Спейси был продан в конце июля за $3,24 млн. Открытый аукцион проходил на ступенях окружного суда Балтимора и продлился менее 10 минут. Дом расположен в прибрежном районе Харборвью, его площадь составляет около 835 кв. м. В доме пять этажей, шесть спален и семь ванных комнат. Также в нем есть сауна, кинотеатр, терраса на крыше.