Алек Болдуин вышел в свет вместе с семьей

Трагедия произошла в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина». На площадке Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.