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Алек Болдуин вышел в свет вместе с семьей

Для семьи голливудского актера это стало первым выходом в свет после закрытия дела о непредумышленном убийстве оператора

Алек Болдуин посетил презентацию документального фильма «Супермен: История Кристофера Рива». Компанию актеру в этот вечер составила его жена Хилария Болдуин, а также их четверо детей — десятилетняя Кармен, девятилетний Рафаэль, семилетний Леонардо и шестилетний Ромео.

Во время презентации киноленты Болдуин вместе с футболистом Дэвидом Наджентом и Уиллом Ривом, сыном легендарного актера Кристофера Рива, провели сессию вопросов и ответов.

Стоит отметить, что это был второй светский выход голливудской пары после закрытия дела о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс (в конце июля Болдуин вместе с супругой посетил кинофестиваль в Хэмптонсе) и первый — с детьми.

Трагедия произошла в 2021 году на съемках фильма «Ржавчина». На площадке Болдуин выстрелил из пистолета, случайно убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера фильма Джоэла Соусу. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, а всего лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми.

В середине июля суд закрыл дело против звезды и признал его невиновным. Алек Болдуин не смог сдержать эмоции и расплакался в зале суда. 