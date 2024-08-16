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Моника Беллуччи показала себя в элегантном образе

Актриса стала героиней нового выпуска французского журнала Version Femina

Моника Беллуччи украсила обложку сентябрьского выпуска французского журнала Version Femina. Итальянская актриса примерила для фотосессии элегантный образ: она надела белоснежную рубашку с необычным воротником, а также черные брюки с высокой посадкой.

Наряд звезде предоставил модный дом Dior, с которым она долгие годы сотрудничает. Также Беллуччи распустила волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глазах.

Результатами съемки она поделилась в соцсетях и получила множество комплиментов от поклонников.

«Вот настоящая красота и элегантность в чистом виде», «Никогда не старейте, госпожа Моника», «Какая очаровательная», «Просто замечательная и красивая», «Всегда прекрасная Моника Беллуччи», «Ты всегда была одной из самых красивых женщин в мире».

Ранее дочь Моники Беллуччи, модель Дева Кассель, призналась, что страдала из-за сравнений с матерью.