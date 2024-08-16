Моника Беллуччи показала себя в элегантном образе

«Вот настоящая красота и элегантность в чистом виде», «Никогда не старейте, госпожа Моника», «Какая очаровательная», «Просто замечательная и красивая», «Всегда прекрасная Моника Беллуччи», «Ты всегда была одной из самых красивых женщин в мире».