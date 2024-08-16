Умерла актриса Тамара Скворцова

Артистка сыграла более 80 ролей, в том числе, Мальвину из «Нестерки», Марселу из «Хама», Варвару Ивановну из «Касатки», Агафью Тихоновну из «Женитьбы», Джин Хортон из «Квартета», бабушку из «Похороните меня за плинтусом».