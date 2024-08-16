Федосеева-Шукшина призналась, что была беременна во время трагедии с мужем

Также звезда «Калины красной» вспомнила, что на протяжении полугода не могла выйти из дома после трагедии с супругом. Она просто лежала и «ничего не понимала». По словам вдовы, сейчас ей кажется, будто Шукшин где-то рядом с ней. Актриса любит с ним разговаривать и просить советы.