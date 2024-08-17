Смотрим дома: 4 новых сериала недели

У бывшего миллиардера Виктора Гниды (Владимир Сычев) и его верного дворецкого Адама (Максим Лагашкин) начинается новая глава в жизни. В третьем сезоне «Бедного олигарха» друзья по несчастью сбегают из британской тюрьмы и прибывают на Родину, но и тут им не везет. Все деньги и имущество богача прибрала к рукам его бывшая жена. Тому ничего не остается, как отправиться по месту прописки — в деревню. Там Гнида разворачивает активную предвыборную кампанию.