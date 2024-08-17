Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Плохая обезьяна»
Недюжинный рывок в попытке что-то сделать со своей переменчивой карьерой Винс Вон совершает в детективном драмеди «Плохая обезьяна». Его герой, отстраненный за драку детектив Эндрю Янси, оказывается хранителем жутковатой улики, за которую никто не хочет брать на себя ответственность. Понимая, что у него нет другого выхода, Эндрю втягивается в запутанное дело с убийством и нелегальными застройками побережья.
Если и существует классический Винс Вон, то он ровно такой: сыплющий остротами, с плутоватым выражением лица. Добавьте к его актерскому обаянию оглушительно красивые морские виды при неизменно прекрасной погоде и получите идеальное зрелище для последних недель лета. Еще один плюс: среди авторов сериала — создатели оптимистичного «Теда Лассо».
«Эмили в Париже», 4 сезон
Приключения жизнерадостной и гламурной американки во французской столице продолжаются. В четвертом сезоне «Эмили в Париже» героиня все еще будет барахтаться в любовном треугольнике между красавчиком-поваром Габриэлем и британским банкиром Алфи. Более конкретная картина сезона складывается лишь из намеков и догадок. Лили Коллинз, например, обмолвилась, что, возможно, ее героиню ждет поездка в Рим, хотя сердцем та останется верна Парижу.
Нас ждут открыточные виды города всех влюбленных, эффектные наряды, ощущение беззаботности — короче говоря, все самые сочные и неизменные ингредиенты проекта. Во многом построенный на стереотипах, но необычайно притягательный сериал — едва ли не лучший на сегодняшний день образец телевизионного guilty pleasure. Четвертый сезон похожей на кремовое пирожное романтической комедии поделили на две части. Первые пять эпизодов вышли 15 августа, а оставшиеся — 12 сентября.
«Рик и Морти: Аниме»
С 2013 года в мультсериале «Рик и Морти» стеснительный внук и его безумно-гениальный дед посетили сотни параллельных вселенных. Созданный сценаристом, режиссером и большим поклонником оригинала Такаси Сано спин-офф «Рик и Морти: Аниме» продолжает заданную траекторию. Героев ждут новые межгалактические приключения и альтернативные версии самих себя. В десятисерийном проекте появится не только сложившийся дуэт деда и внука, но и сестра Морти Саммер, а также их родители.
Неизвестно, станет ли фирменный гротескный юмор и остроумные отсылки органичной частью аниме-версии. Успевшие посмотреть пару серий критики пока больше говорят про завораживающую сюрреалистичность и драматизм. В любом случае, пока оригинальный сериал взял паузу до 2025 года, аниме-версия может утешить соскучившихся фанатов.
«Бедный олигарх», 3 сезон
У бывшего миллиардера Виктора Гниды (Владимир Сычев) и его верного дворецкого Адама (Максим Лагашкин) начинается новая глава в жизни. В третьем сезоне «Бедного олигарха» друзья по несчастью сбегают из британской тюрьмы и прибывают на Родину, но и тут им не везет. Все деньги и имущество богача прибрала к рукам его бывшая жена. Тому ничего не остается, как отправиться по месту прописки — в деревню. Там Гнида разворачивает активную предвыборную кампанию.
В продолжении комедии к своим ролям возвращаются Тимур Батрутдинов и Янина Студилина, а присоединились к актерскому составу Кай Метов и Наталья Бочкарева. В роли самого себя появится футболист Артем Дзюба. Продюсерами проекта остались братья Андреасян.