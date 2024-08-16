Старшая дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова почтила ее память

16 августа 2017 года не стало актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Она скончалась в 61 год после борьбы с онкологическим заболеванием. Дочери Веры Глаголевой 16 августа почтили память актрисы публично. Они решили напомнить поклонникам о своей скорби.