Старшая дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова почтила ее память

16 августа 2017 года не стало актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Она скончалась в 61 год после борьбы с онкологическим заболеванием. Дочери Веры Глаголевой 16 августа почтили память актрисы публично. Они решили напомнить поклонникам о своей скорби.
Настасья Шубская и Анна Нахапетова разместили публикации в своих микроблогах, в которых признались, что им тяжело без мамы.
«Нам всегда будет тебя не хватать… Семь лет без мамы», — написала Анна Нахапетова под снимком Веры Глаголевой, который опубликовала в соцсети.
Настасья Шубская сделала репост этой публикации на своей странице. Под постом тут же появились скорбные комментарии. Поклонники Веры Глаголевой пишут о том, каким удивительным, светлым и мужественным человеком она была.