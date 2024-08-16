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Старшая дочь Веры Глаголевой Анна Нахапетова почтила ее память

Актрисы и режиссера Веры Глаголевой не стало семь лет назад

16 августа 2017 года не стало актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Она скончалась в 61 год после борьбы с онкологическим заболеванием. Дочери Веры Глаголевой 16 августа почтили память актрисы публично. Они решили напомнить поклонникам о своей скорби.

Настасья Шубская и Анна Нахапетова разместили публикации в своих микроблогах, в которых признались, что им тяжело без мамы.

«Нам всегда будет тебя не хватать… Семь лет без мамы», — написала Анна Нахапетова под снимком Веры Глаголевой, который опубликовала в соцсети.

Настасья Шубская сделала репост этой публикации на своей странице. Под постом тут же появились скорбные комментарии. Поклонники Веры Глаголевой пишут о том, каким удивительным, светлым и мужественным человеком она была.