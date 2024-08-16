Дочь Анны Ардовой рассказала о синдроме самозванца

Софья Ардова, дочь актрисы Анны Ардовой, призналась, что всегда волнуется на съемках, несмотря на то, что имеет большой опыт работы в кадре. По словам актрисы, порой она так переживает, что даже не может открыть рот.
«У меня постоянный синдром самозванца, ни один мой партнер не даст соврать и подтвердит, как я каждый раз трушу, волнуюсь. Вот вчера у меня был съемочный день, и я записывала мужу сообщение, в котором говорила, как меня трясет! Хотя знакомая площадка, но… Волнуюсь так, что рот не открывается, руки трясутся, и это при том, что уже столько лет играю в кино. Вот такой абсурд», — рассказала артистка в интервью журналу «Антенна-Телесемь».
Она уверена, что такие волнения — это признак профессионализма. Ардова-младшая признается, что даже боится избавиться от подобных переживаний.
«Наверное, прозвучит очень нагло, но мне кажется, что если ты перестаешь сомневаться, начинаешь думать, что все знаешь, то это конец и тупик», — объяснила актриса.
Напомним, Софья Ардова дебютировала в кино, когда ей было шесть лет. Тогда она снялась в сериале «Воровка». По словам актрисы, Ольга Прокофьева, которая была задействована в проекте, предложила звезде скетч-шоу «Одна за всех» привести дочь на кастинг.
Ардова-младшая прошла все три тура и была рада работать на съемочной площадке. Этот опыт помог ей определиться с профессией. В 2016 году она окончила Московскую театральную школу Олега Табакова.
Софья Ардова знакома зрителям по таким кинопроектам, как «Магомаев», «Ростов», «Анна-детективъ», «Психологини», «Провинциальный детектив» и другим.