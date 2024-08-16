Дочь Анны Ардовой рассказала о синдроме самозванца

«У меня постоянный синдром самозванца, ни один мой партнер не даст соврать и подтвердит, как я каждый раз трушу, волнуюсь. Вот вчера у меня был съемочный день, и я записывала мужу сообщение, в котором говорила, как меня трясет! Хотя знакомая площадка, но… Волнуюсь так, что рот не открывается, руки трясутся, и это при том, что уже столько лет играю в кино. Вот такой абсурд», — рассказала артистка в интервью журналу «Антенна-Телесемь».