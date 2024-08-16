Андрей Кончаловский трогательно поздравил жену с днем рождения

«Сегодня Лелику исполнилось не восемь лет, а существенно больше. Я все так же люблю этого самого старательного ребенка, который холодным утром шагает по дороге в приусадебный участок под Новочеркасском, где может есть крыжовник, малину и все, что хочет! Она идет, грея свою ручку в руке деда, донского казака, и слушает его размышления. А фамилия у деда знаете какая? Не поверите, самая донская — Мелехов! С днем рождения, моя Еличка-Юличка. Твой поклонник и слуга!» — написал режиссер.