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Андрей Кончаловский трогательно поздравил жену с днем рождения

Режиссер назвал себя «поклонником и слугой» Юлии Высоцкой

Андрей Кончаловский в личном блоге поделился снимком со своей женой, актрисой Юлией Высоцкой, которой 16 августа исполнился 51 год. На кадре ведущая шоу «Едим дома» предстала в романтическом образе.

Она надела светлое платье с пышными рукавами и кружевной отделкой. Также актриса сделала нежный макияж и кудри.

Кончаловский оставил трогательное послание своей жене. Он признался, что в этот особенный день у него есть возможность заявить о своей любви к «восьмилетней очень рассудительной девочке по имени Лелик».

«Сегодня Лелику исполнилось не восемь лет, а существенно больше. Я все так же люблю этого самого старательного ребенка, который холодным утром шагает по дороге в приусадебный участок под Новочеркасском, где может есть крыжовник, малину и все, что хочет! Она идет, грея свою ручку в руке деда, донского казака, и слушает его размышления. А фамилия у деда знаете какая? Не поверите, самая донская — Мелехов! С днем рождения, моя Еличка-Юличка. Твой поклонник и слуга!» — написал режиссер.

Высоцкая, в свою очередь, ответила супругу, поблагодарив за поздравление и признавшись, что она его обожает и любит.

«Остальные слова шепотом. P. S.: только вот теперь хулиганы найдут дедушкину дачку и обдерут», — добавила актриса.

Поклонники присоединились к поздравлениям и восхитились гармоничными отношениями звездной пары.

«Только великий маэстро передает так свою эмоцию и огромную любовь… Поздравляю с этим чудесным днем», «Потрясающе волшебное поздравление! Столько любви, нежности, восхищения», «Браво!! Какие чудесные добрые слова! Какие искренние прекрасные чувства!!! Как прекрасно так любить, и так тонко выражать свои чувства».

Напомним, Андрей Кончаловский познакомился с Юлией Высоцкой в 1997 году в одном из сочинских отелей во время «Кинотавра». Спустя год они сыграли свадьбу. В этом браке у звезд кино родились дочь Мария и сын Петр.