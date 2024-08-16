Асмус пожаловалась на неудачные фото со светских мероприятий

«Почему? Почему всегда на фотографиях с мероприятий я выгляжу как тетя? В жизни я уверенно держу свои 47 килограммов, размер 18XS, и мне больше 8 лет не дашь. А как пришлют фото, так на все свои 46. Хоть вообще никуда не ходи», — посетовала актриса.