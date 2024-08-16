Асмус пожаловалась на неудачные фото со светских мероприятий

Кристина Асмус в личном блоге опубликовала несколько кадров, которые были сделаны на фестивале «БеспринцЫпные чтения», где она читала рассказы Александра Цыпкина. Актриса пожаловалась, что ей не нравится, как она выглядит на фото.
Звезда фильма «Текст» отметила, что всегда получается на снимках, сделанных на мероприятиях, не очень удачно. По мнению Асмус, она на них выглядит намного старше и полнее.
«Почему? Почему всегда на фотографиях с мероприятий я выгляжу как тетя? В жизни я уверенно держу свои 47 килограммов, размер 18XS, и мне больше 8 лет не дашь. А как пришлют фото, так на все свои 46. Хоть вообще никуда не ходи», — посетовала актриса.
Поклонники Асмус убеждали актрису, что она выглядит хорошо, и посоветовали ей наконец-то себя принять и полюбить.
«Вы выглядите ухоженно, дорого и очень молодо! Вы очень красивая женщина!», «Ты выглядишь потрясающе», «Крис. Вот неправда. Ты выглядишь как роскошная девушка, в глазах которой опыт, глубина и уязвимость», «Все тут красиво, стильно и видно, что хрупкая, и тонкая, и звонкая».
Другие же пользователи сети согласились, что звезда сериала «Интерны» выглядит старше, и предположили, что все дело в короткой стрижке, которую она недавно сделала, а также в строгом и серьезном выражении лица.
«Стрижка делает старше и темный цвет. Да, тут будто все 45», «Просто как бы сказать… вы и есть уже тетя», «Слишком серьезная, напряженная, ну и стиль строгости придает», «После развода погасла, нет огня в глазах. Вроде улыбается, а в глазах тоска беспросветная. Печалька», «Отрастите волосы, такая стрижка делает вас “дамой в возрасте”».
Впрочем, Асмус была довольна самим фестивалем и отметила, что с радостью примет в нем участие вновь и почитает произведения Цыпкина.