Помощник Мэттью Перри признался в причастности к наркозависимости актера

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Вскрытие показало, что уровень кетамина, обнаруженный в крови звезды, был примерно таким же, как при общей анестезии.