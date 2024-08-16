Помощник Мэттью Перри признался в причастности к наркозависимости актера

Помощник звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри Кеннет Ивамаса признался в причастности к наркозависимости актера. Об этом сообщает Page Six.
Ивамаса рассказал, что неоднократно вводил артисту кетамин, включая «множественные инъекции» в день трагедии. При этом уточняется, что помощник Перри не имел никакой медицинской подготовки.
Ранее стало известно, что пять человек проходят фигурантами по делу о кончине звезды. В число обвиняемых вошли помощник актера и два врача.
Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Вскрытие показало, что уровень кетамина, обнаруженный в крови звезды, был примерно таким же, как при общей анестезии.