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Помощник Мэттью Перри признался в причастности к наркозависимости актера

Page Six: помощник звезды «Друзей» рассказал, что вводил актеру наркотик
Мэттью Перри
Мэттью ПерриИсточник: Legion-Media.ru

Помощник звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри Кеннет Ивамаса признался в причастности к наркозависимости актера. Об этом сообщает Page Six.

Ивамаса рассказал, что неоднократно вводил артисту кетамин, включая «множественные инъекции» в день трагедии. При этом уточняется, что помощник Перри не имел никакой медицинской подготовки.

Ранее стало известно, что пять человек проходят фигурантами по делу о кончине звезды. В число обвиняемых вошли помощник актера и два врача.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни. Вскрытие показало, что уровень кетамина, обнаруженный в крови звезды, был примерно таким же, как при общей анестезии.