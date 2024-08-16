Трейлер дня: мажор стал лакеем во французском ремейке «Холопа»

Фильм рассказывает о беспутном мажоре Луи, погрязшем в тусовках. Отец перепробовал все методы, чтобы привести сынка в чувство, но того не проняли ни психологи, ни уговоры. Остался единственный шанс перевоспитать разгильдяя — отправить его на три с половиной столетия в прошлое, во времена Людовика XIV. Для этого была детально воссоздана атмосфера начала восемнадцатого века, наняты актеры и повсюду установлены камеры наблюдения. А Луи пришлось распроститься с роскошной жизнью и стать простым лакеем.