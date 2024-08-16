Трейлер дня: мажор стал лакеем во французском ремейке «Холопа»

Вышел дублированный трейлер французского ремейка кассовой российской комедии «Холоп», получившего название «Холоп из Парижа». Роль, которую исполнял Милош Бикович, досталась Одрану Каттину.
Фильм рассказывает о беспутном мажоре Луи, погрязшем в тусовках. Отец перепробовал все методы, чтобы привести сынка в чувство, но того не проняли ни психологи, ни уговоры. Остался единственный шанс перевоспитать разгильдяя — отправить его на три с половиной столетия в прошлое, во времена Людовика XIV. Для этого была детально воссоздана атмосфера начала восемнадцатого века, наняты актеры и повсюду установлены камеры наблюдения. А Луи пришлось распроститься с роскошной жизнью и стать простым лакеем.
«Мой персонаж Луи — довольно невыносимый, избалованный и иногда комичный парень, но на протяжении всей истории чувствуется, как он развивается. Эта роль дала мне возможность попробовать множество новых вещей — различные трюки, верховую езду, танцы, более того, я даже снимался с черной пантерой», — рассказал Одран Каттин.
Режиссерами французской версии стали Александр Шарло и Франк Манье. В картине также заняты Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре.
Российская премьера фильма «Холоп из Парижа» состоится 12 сентября.