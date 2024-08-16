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Трейлер дня: мажор стал лакеем во французском ремейке «Холопа»

Тусовщик попадает в Версаль XIV века в европейской версии отечественного хита

Вышел дублированный трейлер французского ремейка кассовой российской комедии «Холоп», получившего название «Холоп из Парижа». Роль, которую исполнял Милош Бикович, досталась Одрану Каттину.

Фильм рассказывает о беспутном мажоре Луи, погрязшем в тусовках. Отец перепробовал все методы, чтобы привести сынка в чувство, но того не проняли ни психологи, ни уговоры. Остался единственный шанс перевоспитать разгильдяя — отправить его на три с половиной столетия в прошлое, во времена Людовика XIV. Для этого была детально воссоздана атмосфера начала восемнадцатого века, наняты актеры и повсюду установлены камеры наблюдения. А Луи пришлось распроститься с роскошной жизнью и стать простым лакеем.

«Мой персонаж Луи — довольно невыносимый, избалованный и иногда комичный парень, но на протяжении всей истории чувствуется, как он развивается. Эта роль дала мне возможность попробовать множество новых вещей — различные трюки, верховую езду, танцы, более того, я даже снимался с черной пантерой», — рассказал Одран Каттин.

Режиссерами французской версии стали Александр Шарло и Франк Манье. В картине также заняты Кад Мерад, Кловис Корнийяк, Изабель Карре.

Российская премьера фильма «Холоп из Парижа» состоится 12 сентября.