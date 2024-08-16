Бывшая жена Бена Аффлека поздравила его с 52-летием в новом доме

Актриса Дженнифер Гарнер приехала домой к Бену Аффлеку в день его 52-летия. Об этом сообщает Hello!.
Бывшая жена Бена Аффлека в день его рождения приехала в его новый загородный дом, чтобы поздравить. Жена Бена Аффлека Дженнифер Лопез нанесла ему короткий визит накануне праздника. А в день рождения мужа выставила пост в соцсетях.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез встречались в начале «нулевых». Они были помолвлены, но до свадьбы дело не дошло. Весной 2021 года бывшие возлюбленные возобновили отношения. 16 июля 2022 года они поженились в Лас-Вегасе. Дженнифер Лопез воспитывает двоих детей от брака с Марком Энтони — сына Макса и дочь Эмму. У Бена Аффлека есть трое детей от Дженнифер Гарнер: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.
В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. Позже стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно. Кроме того, Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю дня рождения Дженнифер Лопез.