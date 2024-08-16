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Пьеру Ришару — 90: жизненный путь и лучшие фильмы культового актера

Французский комедийный актер отмечает юбилей
Пьер Ришар, 2018 год
Пьер Ришар, 2018 годИсточник: Legion-Media.ru

16 августа французскому актеру и режиссеру Пьеру Ришару исполняется 90 лет. Наследник комика 60-х Луи де Фюнеса, «высокий блондин в черном ботинке», «самый знаменитый дурак кинематографа», винодел и успешный ресторатор — это все о нем.

Будущая легенда кино родился в 1934 году в семье текстильного промышленника. Дед Ришара поощрял способности внука к актерству и считал, что «внук Пьер — единственный, кто чего-то добьется в жизни».

Повзрослев, юноша поступил на драматические курсы в Париже, в мастерскую режиссера Жана Вилара. Уже там появился будущий экранный образ: рассеянный и застенчивый мужчина, который постоянно попадает в неприятности.

Всего Ришар снялся более чем в сотне картин, среди которых «Возвращение высокого блондина», «Папаши», «Игрушка», «Невезучие» и другие.

Пьер Ришар и Жерар Депардье в фильме «Беглецы»
Пьер Ришар и Жерар Депардье в фильме «Беглецы»Источник: Legion-Media.ru
Пьер Ришар в фильме «Высокий блондин в черном ботинке»
Пьер Ришар в фильме «Высокий блондин в черном ботинке»Источник: Legion-Media.ru
Пьер Ришар в фильме «Облако в зубах»
Пьер Ришар в фильме «Облако в зубах»Источник: Legion-Media.ru
Пьер Ришар в фильме «Укол зонтиком»
Пьер Ришар в фильме «Укол зонтиком»Источник: Legion-Media.ru

В послужном списке Ришара как режиссера — семь фильмов, среди них «Я стеснительный, но я лечусь» с Альдо Маччоне и документальный фильм «Расскажите мне о Че», снятый им на Кубе.