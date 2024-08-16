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Лопез опубликовала провокационное фото в день рождения Аффлека

Певица поделилась фото в прозрачном платье на фоне новостей о разводе с актером

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез поделилась провокационным постом в день рождения мужа Бена Аффлека на фоне слухов о разводе. Снимки появились на ее странице в соцсети.

55-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых позирует в прозрачном платье модного дома Dior. Наряд покрывали блестящие аппликации, а в руках исполнительница держала сумку в стразах. При этом волосы ей собрали в гладкий хвост, а на лицо нанесли нюдовый макияж.

«Dior», — уточнила в описании к публикации телезвезда.

Слухи о скором разводе Аффлека и Лопез спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.