Лопез опубликовала провокационное фото в день рождения Аффлека

55-летняя знаменитость опубликовала серию фото, на которых позирует в прозрачном платье модного дома Dior. Наряд покрывали блестящие аппликации, а в руках исполнительница держала сумку в стразах. При этом волосы ей собрали в гладкий хвост, а на лицо нанесли нюдовый макияж.