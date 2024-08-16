Блейк Лайвли обвинили в оправдании домашнего насилия

Во время интервью она также рассказывает о том, какую положительную роль в создании сценария сыграл ее муж актер Райан Рейнольдс, и призывает поклонников приходить на показы фильма в одежде с изображением цветов, романтизируя, по мнению поклонников, домашнее насилие. При этом ее партнер по фильму Джастин Бальдони в интервью говорит именно о проблеме абьюза и отписался от Лайвли в соцсетях.