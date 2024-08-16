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Добронравов в советской военной форме на съемках: первые кадры

Актеры Добронравов и Богатырев снимаются в военной драме «Значит, нам туда дорога»
Иван Добронравов на съемках фильма «Значит, нам туда дорога»
Иван Добронравов на съемках фильма «Значит, нам туда дорога»

Съемки военной драмы «Значит, нам туда дорога» начались в Москве. О новом проекте компании SМ Studio и телеканалом «Россия», осуществляемом при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»),  сообщила пресс-служба холдинга ВГТРК.

Советскую военную форму на съемочной площадке примерили Иван Добронравов, Марк Богатырев, Александр Бухаров, Алексей Бардуков, Антон Пампушный, Василиса Семашкова, Вячеслав Разбегаев, Максим Битюков и другие. Режиссерское кресло проекта занял Дмитрий Петрунь.

В центре сюжета нового сериала — пятеро друзей из разных регионов СССР, которые служат в одном пехотном полку и идут в бой под песню поэта и фронтового корреспондента, майора Долматовского «Дорога на Берлин».

Марк Богатырев и Алексей Бардуков на съемках фильма «Значит, нам туда дорога»
Марк Богатырев и Алексей Бардуков на съемках фильма «Значит, нам туда дорога»
Кадр из фильма «Значит, нам туда дорога»
Кадр из фильма «Значит, нам туда дорога»
Марк Богатырев на съемках фильма «Значит, нам туда дорога»
Марк Богатырев на съемках фильма «Значит, нам туда дорога»

По словам режиссера, референсом к сценарию картины авторы брали старые советские фильмы: «В бой идут одни “старики”», «Женя, Женечка и “Катюша”», «На войне как на войне», в которых важно не противостояние армий, а «раскрытие человеческих характеров, взаимоотношения людей в условиях экстремальной ситуации».

Иван Добронравов, сыгравший минчанина Станислава Мирончика, отметил, что для съемок нужно было научиться обращаться с оружием и овладеть тактическими навыками. Война, говорит он, побуждает героев жить совсем по-другому, потому что здесь жизнь может закончиться в любую секунду.

«И касается это не только сугубо военных действий — наступлений или атак, но и событий в межличностных отношениях. Для меня самое главное, чтобы мой герой на экране получился честным, и люди, глядя на него, видели живого добродушного человека, который очень хочет жить, очень хочет мира, но при этом ему нужно отчаянно воевать и сражаться каждый день», — заключил он.

Съемки фильма «Значит, нам туда дорога»
Съемки фильма «Значит, нам туда дорога»
Команда фильма «Значит, нам туда дорога»
Команда фильма «Значит, нам туда дорога»

Премьера сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим» в 2025 году, телевизионная премьера пройдет в эфире телеканала «Россия».