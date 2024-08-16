Добронравов в советской военной форме на съемках: первые кадры

«И касается это не только сугубо военных действий — наступлений или атак, но и событий в межличностных отношениях. Для меня самое главное, чтобы мой герой на экране получился честным, и люди, глядя на него, видели живого добродушного человека, который очень хочет жить, очень хочет мира, но при этом ему нужно отчаянно воевать и сражаться каждый день», — заключил он.