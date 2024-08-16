Ким Кардашьян высказалась о съемках в сериале после ухода Холли Берри

В сентябре прошлого года стало известно, что Ким Кардашьян проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего. По словам инсайдера из окружения звезды, они сблизились после того, как спортсмен расстался со своей женой Лорен Вуд. В феврале журналисты сообщили, что отношения Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма-младшего «становятся серьезными». Источник заявил, что знаменитости думают о том, чтобы раскрыть свой роман. Позже появилась информация, что Кардашьян и Бекхэм-младший разошлись.