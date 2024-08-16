Ким Кардашьян высказалась о съемках в сериале после ухода Холли Берри

Бизнесвумен Ким Кардашьян осталась в восторге от сериала «Все справедливо», из которого ушла Холли Берри. Об этом она заявила в интервью Deadline.
Ким Кардашьян поделилась впечатлениями от работы над проектом, в котором исполнила роль лучшего адвоката по бракоразводным процессам в Лос-Анджелесе.
«Мне невероятно интересно рассказывать истории, которые считаются личными, сложными, актуальными, основанными на моем собственном опыте и опыте тех, кто мне знаком», — рассказала она.
В статье также подчеркнули, что в сериале должна была сниматься Холли Берри, но позже она отказалась от совместной работы с Ким Кардашьян.
В сентябре прошлого года стало известно, что Ким Кардашьян проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего. По словам инсайдера из окружения звезды, они сблизились после того, как спортсмен расстался со своей женой Лорен Вуд. В феврале журналисты сообщили, что отношения Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма-младшего «становятся серьезными». Источник заявил, что знаменитости думают о том, чтобы раскрыть свой роман. Позже появилась информация, что Кардашьян и Бекхэм-младший разошлись.