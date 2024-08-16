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Ким Кардашьян высказалась о съемках в сериале после ухода Холли Берри

Бизнесвумен осталась в восторге от съемок в сериале, из которого ушла актриса
Ким Кардашьян
Ким КардашьянИсточник: Legion-Media.ru

Бизнесвумен Ким Кардашьян осталась в восторге от сериала «Все справедливо», из которого ушла Холли Берри. Об этом она заявила в интервью Deadline.

Ким Кардашьян поделилась впечатлениями от работы над проектом, в котором исполнила роль лучшего адвоката по бракоразводным процессам в Лос-Анджелесе.

«Мне невероятно интересно рассказывать истории, которые считаются личными, сложными, актуальными, основанными на моем собственном опыте и опыте тех, кто мне знаком», — рассказала она.

В статье также подчеркнули, что в сериале должна была сниматься Холли Берри, но позже она отказалась от совместной работы с Ким Кардашьян.

В сентябре прошлого года стало известно, что Ким Кардашьян проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего. По словам инсайдера из окружения звезды, они сблизились после того, как спортсмен расстался со своей женой Лорен Вуд. В феврале журналисты сообщили, что отношения Ким Кардашьян и Оделла Бекхэма-младшего «становятся серьезными». Источник заявил, что знаменитости думают о том, чтобы раскрыть свой роман. Позже появилась информация, что Кардашьян и Бекхэм-младший разошлись.