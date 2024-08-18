Топ-5 мировых киноновинок: от «Ловушки» Шьямалана до боевика с Дэймоном

«Ловушка»
Поклонники поп-звезды Леди Рэйвен в радостном предвкушении — вот-вот начнется грандиозное шоу певицы на большом стадионе. Среди толпы фанатов, собравшихся перед сценой, — Купер и его дочь Райли. Зрители приветствуют певицу, зал заполняет музыка, аплодисменты и крики восторга.
Никто и не догадывается о том, что весь этот концерт — одна большая ловушка для серийного убийцы по прозвищу Мясник, который сейчас тоже здесь. Все входы и выходы охраняют полицейские, повсюду расставлены камеры наблюдения, маньяку точно не уйти. И кое-кто уже начинает паниковать…
«Ловушка» родилась в творческом тандеме М. Найта Шьямалана и его дочери, певицы Салеки Шьямалан, вместе придумавших концепцию «“Молчания ягнят” на концерте Тейлор Свифт». В новом триллере великий выдумщик водит зрителей за нос в своей фирменной манере, запуская невероятно увлекательный аттракцион ловушек и неожиданностей, пускай и спотыкающихся о логику на некоторых поворотах. А Джош Хартнетт блестяще маневрирует между образами любящего отца и устрашающего манипулятора — эта роль стала для актера одной из самых любопытных за долгое время.
«Гарольд и волшебный мелок»
Гарольд — персонаж книги, наделенный способностью воплощать в жизнь все свои фантазии, стоит ему лишь нарисовать их своим фиолетовым мелком. Однажды ему в голову приходит гениальная мысль — а что если создать дверь в реальный мир? Так Гарольд и его друзья оказываются в современном мегаполисе, где знакомятся с юным Мэлом и его очаровательной мамой Терри. Продолжая творить чудеса с помощью мелка, Гарольд привлекает к себе внимание коварного типа, жаждущего завладеть волшебной вещицей и стать непобедимым.
«Гарольд и волшебный мелок» — экранизация детской книги американского писателя Крокетта Джонсона, считающейся культовой у себя на родине. Попытавшись не растерять очарование первоисточника, авторы создали легкое приключенческое кино для всей семьи (в большей степени — для юной ее части), наполненное добрым невинным юмором, забавными героями и настроением, вдохновляющим на творчество. А еще лента дарит довольно редкую в последнее время возможность увидеть на экране Зои Дешанель.
«Все закончится на нас»
Еще маленькой девочкой Лили наблюдала за тем, как жестоко отец обращался с ее матерью. С тех пор она твердо решила, что не позволит насилию проникнуть в ее жизнь и ни за что не свяжется с таким же мужчиной. Теперь Лили — молодая красивая женщина, воплотившая свою мечту и открывшая цветочный бутик. Она встречается с успешным нейрохирургом Райлом и, кажется, счастлива.
Вот только со временем Лили замечает все больше тревожных звоночков — вспыльчивость и ревность бойфренда начинает напоминать то, от чего Лили так отчаянно пыталась убежать. А однажды она встречает свою первую любовь, Атласа. Быть может, с ним все будет по-другому?
Романтическая история на важную тему, актуальную для миллионов женщин, пытающихся выбраться из замкнутого круга физического и эмоционального насилия, была рассказана в книге-бестселлере Колин Гувер «Все закончится на нас». Экранизировавший ее режиссер (и исполнитель роли Райла) Джастин Бальдони опустил множество деталей, сосредоточившись на сюжете о любовном треугольнике, в центре которого — несказанно прекрасная Блейк Лайвли в умопомрачительных нарядах, убедительно передающая боль и невероятную силу духа своей героини.
«Зачинщики»
Рори — неудачник в кризисе, посещающий психолога, чтобы не сорваться окончательно. Нуждаясь в деньгах на алименты, он в отчаянии соглашается пойти на преступление и ограбить коррумпированного мэра. Его напарником становится Кобби — бывший заключенный, отсидевший срок по несправедливому обвинению. Но все идет не по плану, и парочка горе-грабителей оказывается под прицелом. Пытаясь скрыться, герои не придумывают ничего лучше, чем втянуть в эту заварушку психотерапевтку Рори.
«Зачинщики» — авантюрно-криминальная бадди-комедия, идеально подходящая для расслабленного вечера, который не грех провести в компании закадычных друзей Мэтта Дэймона и Кейси Аффлека, наблюдая за их забавными перебранками. Аффлек, собственно, и придумал всю эту историю, вдохновляясь голливудской классикой вроде «Успеть до полуночи» и «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». За постановку отвечал Даг Лайман, набивший руку на зрелищных боевиках, включая хитовую «Грань будущего» и свежий «Дом у дороги».
«Джекпот!»
Другой неплохой вариант для еще более легкого и развлекательного кинопросмотра под попкорн — летняя комедия «Джекпот!» от Пола Фига, напичканная разудалым экшеном, незамысловатым юмором и прочими «быстрыми углеводами». Главный из которых, конечно, — классический дуэт «обаятельного качка» Джоны Сины и «девушки в беде» Аквафины (впрочем, она и сама не промах).
Действие переносит зрителей в Лос-Анджелес 2030 года. Калифорния погружена в экономический хаос. Власти решают провести Большую лотерею, победитель которой получит кругленькую сумму. В чем же подвох? А в том, что расслабляться счастливчику не стоит. По правилам конкурса, заполучить выигрыш сможет любой, кто расправится с его обладателем до заката… Счастливый билет попадает в руки Кэти, и ее жизнь моментально оказывается в опасности. На помощь ей приходит сотрудник агентства по защите победителей «Джекпота» по имени Ноэл, который умеет профессионально отбиваться от каждого встречного.