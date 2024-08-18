Топ-5 мировых киноновинок: от «Ловушки» Шьямалана до боевика с Дэймоном

Еще маленькой девочкой Лили наблюдала за тем, как жестоко отец обращался с ее матерью. С тех пор она твердо решила, что не позволит насилию проникнуть в ее жизнь и ни за что не свяжется с таким же мужчиной. Теперь Лили — молодая красивая женщина, воплотившая свою мечту и открывшая цветочный бутик. Она встречается с успешным нейрохирургом Райлом и, кажется, счастлива.