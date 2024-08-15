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Disney назвал дату выхода продолжения «Холодного сердца»

Также стало известно, когда выйдет четвертая часть культового мультфильма

Стала известна точная дата выхода мультфильма «Холодное сердце 3». Об этом сообщило издание Variety.

Студия Disney сообщила, что продолжение культовой анимации выйдет на экраны 24 ноября 2027 года. Также стало известно, что четвертая часть франшизы, разрабатываемая параллельно, появится в прокате через полтора года после релиза триквела.

Режиссером третьей и четвертой части вновь станет Дженнифер Ли.

В 2020 году СМИ сообщали, что новая история будет посвящена родителям Анны и Эльзы: королю Агнарру и королеве Идуне, которые правят вымышленным государством Эренделл. По словам инсайдера, режиссеры вернут этих персонажей после того, как они в первой части попали в страшный шторм и погибли. Узнав о том, что мама и папа живы, сестры отправляются на их поиски.

Напомним, первая часть «Холодного сердца», вышедшая в 2013 году, собрала в мировом прокате $1 млрд и получила две премии «Оскар». Премьера продолжения мультипликационной картины в России состоялась в 2019 году.