Фильм на вечер: продолжение эффектного блокбастера про Майора Грома

Действие фильма «Майор Гром: Игра» разворачивается спустя год после того, как нашумевшее дело Чумного Доктора прославило петербургского полицейского Игоря Грома. Теперь Сергей Разумовский содержится в психбольнице, а жизнь города постепенно возвращается в привычное русло. Гром продолжает расследовать преступления вместе с напарником Димой Дубиным и наслаждаться обществом Юли Пчелкиной.