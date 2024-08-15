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Фильм на вечер: продолжение эффектного блокбастера про Майора Грома

Самый известный полицейский Петербурга вновь спасает город от злодеев — смотрим вторую часть зрелищного боевика по российским комиксам «Майор Гром: Игра»

Действие фильма «Майор Гром: Игра» разворачивается спустя год после того, как нашумевшее дело Чумного Доктора прославило петербургского полицейского Игоря Грома. Теперь Сергей Разумовский содержится в психбольнице, а жизнь города постепенно возвращается в привычное русло. Гром продолжает расследовать преступления вместе с напарником Димой Дубиным и наслаждаться обществом Юли Пчелкиной.

Но неожиданно на горизонте появляется новый преступник — загадочный Призрак разрушает главные достопримечательности города, угрожая безопасности всех его жителей. Кажется, что обычные средства борьбы здесь бесполезны, и правительство решает сделать ставку на высокотехнологичные дроны.

«Майор Гром: Игра» с Тихоном Жизневским и Любовью Аксеновой — вторая часть супергеройского боевика по комиксам Bubble, остающегося едва ли не самой заметной и удачной попыткой российских кинематографистов запустить собственную киновселенную жанровых блокбастеров.

Режиссеру Олегу Трофиму вновь удалось сделать эффектное, динамичное и дорого снятое зрелище в антураже фэнтезийного, но все равно родного Санкт-Петербурга, приправленное юмором, стильным саундтреком и усиленным кастом в лице Константина Хабенского и Ольги Сутуловой.

7.0
Майор Гром: Игра
2024/Россия
16+
боевик
приключения