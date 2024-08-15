Лили Коллинз появилась на премьере «Эмили в Париже» в образе своей героини

Первый сезон «Эмили в Париже» вышел на Netflix в октябре 2020-го, второй — в декабре 2021-го, третий — в декабре 2022 года. Романтическую комедию Даррена Стара, создателя сериалов «Секс в большом городе» и «Юная», не раз критиковали за стереотипизацию парижан и Франции, но это не помешало комедии с Лили Коллинз стать настоящим хитом Netflix. За шесть дней после премьеры первого сезона сериал набрал 117,6 млн часов просмотров и попал в десятку лучших сериалов в 93 странах.