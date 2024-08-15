Лили Коллинз появилась на премьере «Эмили в Париже» в образе своей героини

35-летняя Лили Коллинз пришла на премьеру четвертого сезона «Эмили в Париже» в образе своей героини. В интервью журналу People она поделилась некоторыми подробностями нового сезона.
Для мероприятия актриса выбрала черное платье без бретелек, с блестками и аккуратной баской на талии. Платье было расшито прозрачным клетчатым узором. Лили Коллинз дополнила образ геометрическими серьгами. Макияж актрисы был выполнен с акцентом на натуральные цвета.
На премьере в Лос-Анджелесе Лили Коллинз позировала вместе с другими актерами сериала: Эшли Пак, Филиппин Леруа-Болье, Люсьеном Лависконтом и Лукасом Браво.
В эксклюзивном интервью People Коллинз сообщила, что четвертый сезон начнется с неудачной свадьбы, скорого рождения ребенка и любовного треугольника. Как пишет издание, в новом сезоне ее героиня примерит еще более смелые и яркие образы.
Именно возможность перевоплощаться с помощью одежды и привлекает актрису в своей героине. В интервью журналу InStyle актриса призналась, что ее бывший молодой человек, имя которого она не назвала, запрещал ей надевать смелые и яркие вещи.
Ранее сообщалось, что четвертый сезон сериала выйдет в двух частях. Первая часть «Эмили в Париже» появится на Netflix 15 августа, а вторая — 12 сентября.
Первый сезон «Эмили в Париже» вышел на Netflix в октябре 2020-го, второй — в декабре 2021-го, третий — в декабре 2022 года. Романтическую комедию Даррена Стара, создателя сериалов «Секс в большом городе» и «Юная», не раз критиковали за стереотипизацию парижан и Франции, но это не помешало комедии с Лили Коллинз стать настоящим хитом Netflix. За шесть дней после премьеры первого сезона сериал набрал 117,6 млн часов просмотров и попал в десятку лучших сериалов в 93 странах.
В анонсе четвертого сезона говорилось, что в новых сериях «Эмили придется решить, действительно ли все, чего она когда-либо хотела, это то, что ей нужно». Шоураннеры обещают, что зрителей ждет «больше веселья, больше моды и больше драмы». Действие шоу будет проходить не только во Франции, но и в Италии, куда герои отправятся на «римские каникулы».
Ранее стало известно, что звезда «Эмили в Париже» кардинально сменила имидж.