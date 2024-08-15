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Режиссер неудачных экранизаций игр посмеялся над провалом «Бордерлендс»

Уве Болл выступил с критикой фильма по культовой видеоигре
Кадр из фильма «Бордерлендс»
Кадр из фильма «Бордерлендс»

Режиссер Уве Болл, известный своими неудачными экранизациями видеоигр, выступил с критикой фильма по культовой игре Borderlands. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Внимание Болла привлекла новость о кассовых сборах картины «Бордерлендс», которая была разгромлена критиками. Фильм заработал на старте проката 8,8 миллиона долларов.

«Ха-ха! У моих фильмов был рейтинг 18+, но они все равно заработали больше. Теперь вы наверняка жалеете, что не позвали режиссером меня», — заявил Болл.

Ранее сообщалось, что «Бордерлендс» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные.