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Арестованы подозреваемые в причастности к трагедии со звездой «Друзей»

Врача и торговцев наркотиками арестовали в связи с расследованием смерти Мэттью Перри
Мэттью Перри
Мэттью ПерриИсточник: Legion-Media.ru

Арестованы подозреваемые в причастности к трагедии со звездой сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники в полиции.

Утверждается, что по меньшей мере один врач и несколько торговцев наркотиками, которые помогали добыть и доставить кетамин для Перри, были арестованы.

Изученные следствием текстовые сообщения показали, что Перри беседовал с одним из подозреваемых, активно обсуждая цену и схему получения анестетика кетамина.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

Накануне стало известно, что следователи, занимающиеся делом Мэттью Перри, при рассмотрении уголовных обвинений будут учитывать расследование трагедий с передозировками у рэпера Мака Миллера и певца Майкла Джексона.