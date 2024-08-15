Собаку Деми Мур сняли в сумке за $14 тысяч

В июне Деми Мур и ее дочь Скаут Уиллис пришли на показ весенне-летней коллекции Dior Homme. Актриса предпочла костюм с мини-юбкой, жакетом и рубашкой. Образ дополнили белые босоножки и большая сумка. В руках она держала свою собаку породы чихуахуа. Скаут Уиллис вышла в свет в мини-платье с анималистичным принтом, темно-коричневой жилетке, белых носках и черных кожаных лоферах.