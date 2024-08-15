Холли Берри могла сняться в новом «Дэдпуле» в роли Шторм

Сыгравшая супергероиню-мутанта Шторм в «Людях Икс» актриса Холли Берри призналась, что могла повторить свою роль в недавно вышедшем фильме «Дэдпул и Росомаха». Ее слова передает Daily Mail.
По словам Берри, на одном из показов Marc Jacobs к ней подошла супруга Райана Рейнольдса Блейк Лайвли. Она спросила, не согласится ли обладательница «Оскара» снова сыграть Шторм.
Актриса ответила, что вернется к образу, если Рейнольдс пригласит ее. По итогу Берри так и не получила приглашения.
Холли Берри снялась в четырех фильмах о Людях Икс: «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс. Последняя битва», «Люди Икс 2» и «Люди Икс».
Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел в мировой прокат в июле 2024 года. В нем Рейнольдс сыграл главную роль, а Хью Джекман вернулся к своему культовому образу Росомахи. Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли также появилась в новом фильме. Она исполнила роль Леди Дэдпул.
12 августа стало известно, что кассовые сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили миллиард долларов.