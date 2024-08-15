Холли Берри могла сняться в новом «Дэдпуле» в роли Шторм

Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел в мировой прокат в июле 2024 года. В нем Рейнольдс сыграл главную роль, а Хью Джекман вернулся к своему культовому образу Росомахи. Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли также появилась в новом фильме. Она исполнила роль Леди Дэдпул.