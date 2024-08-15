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Анастасия Макеева перенесла операцию

Актриса вышла на связь из больницы
Анастасия Макеева
Анастасия МакееваИсточник: PersonaStars

Актриса и певица Анастасия Макеева рассказала в Telegram-канале, что перенесла операцию.

Макеева не уточнила, какое хирургическое вмешательство ей произвели. Она уточнила, что операция прошла успешно. На данный момент артистка восстанавливается в больнице.

Макеева отметила, что во время ее операции ее муж Роман Мальков посетил храм.

«К нему вдруг подходит монахиня и дает ему белую розу и говорит: “Все с вашей женой будет хорошо!” Он аж обомлел. И правда, когда я проснулась, пришла хирург и сказала, что все прошло хорошо и даже очень. Осталось набраться терпения и дать зажить своему организму», — поделилась знаменитость.

По словам Макеевой, Мальков каждый день навещает ее в больнице. Артистка намерена в скором времени выписаться. Она запланировала выступление на 18 августа.

Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова в 2021 году. После свадьбы актриса часто вступала в конфликт с экс-супругой предпринимателя Светланой. В июле 2022 года Макеева заявила, что каждый день молится за детей Малькова и его бывшую жену.

Ранее Анастасия Макеева рассказала о проблемах со здоровьем.