Анастасия Макеева перенесла операцию

«К нему вдруг подходит монахиня и дает ему белую розу и говорит: “Все с вашей женой будет хорошо!” Он аж обомлел. И правда, когда я проснулась, пришла хирург и сказала, что все прошло хорошо и даже очень. Осталось набраться терпения и дать зажить своему организму», — поделилась знаменитость.