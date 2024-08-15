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Матвеев анонсировал дату выхода третьего сезона «Триггера»

Актер сообщил, что третий сезон сериал выйдет 19 сентября
Максим Матвеев и Ирина Старшенбаум на съемках третьего сезона сериала «Триггер»
Максим Матвеев и Ирина Старшенбаум на съемках третьего сезона сериала «Триггер»

Актер Максим Матвеев сообщил в соцсети, что третий сезон сериала «Триггер» выйдет 19 сентября.

Зрители смогут посмотреть новые серии на платформе «Кинопоиск». Режиссером третьего сезона проекта вновь стал Игорь Твердохлебов, шоураннером — Александра Ремизова.

Сериал «Триггер» рассказывает о психологе Артеме Стрелецком, который предпочитает использовать в своей работе метод «шоковой» терапии. Герой использует различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами за один-два сеанса. В результате своих методов Стрелецкий оказывается в центре скандала, за который его приговаривают к тюремному заключению.

Известно, что в третьем сезоне драмы появятся новые герои — футбольный фанат Сергей в исполнении Максима Стоянова будет пытаться спасти рушащуюся от его страсти семью, а Оля (Анастасия Уколова) — бороться с паническими атаками. К касту сериала также присоединилась Ирина Старшенбаум, исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме».