Режиссер «Слова пацана» снимет сериал о Москве

Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников приступил к съемкам нового проекта, посвященного Москве. Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».
Как передает издание, сериал станет переосмыслением культового фильма 1979 года «Москва слезам не верит», получившего престижную американскую премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
«Мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Когда смотришь на фотографии города 20-летней давности — замусоренного, со стихийными парковками, понимаешь, что произошло и как похорошела "наша саванна", как говорилось в одном мультфильме», — заявил режиссер.
Создатель «Слова пацана» также сообщил, что выступает режиссером, сценаристом и продюсером сериала, а сам проект получил название в виде аббревиатуры — «МСНВ».
Ранее сообщалось, что режиссер Жора Крыжовников стал лучшим режиссером Национальной премии в области веб-контента.