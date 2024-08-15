Режиссер «Слова пацана» снимет сериал о Москве

«Мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Когда смотришь на фотографии города 20-летней давности — замусоренного, со стихийными парковками, понимаешь, что произошло и как похорошела "наша саванна", как говорилось в одном мультфильме», — заявил режиссер.