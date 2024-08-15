Звезда «Великолепного века» впервые снимется в российском фильме

Источник утверждает, что сцены с Озчивитом будут сниматься в Альметьевске. 24 августа на имя актера забронирован номер в одном из отелей Казани. Предположительно, один съемочный день иностранного актера может обходиться в сумму от 1,5 до 3 миллионов рублей.