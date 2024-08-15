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Кологривый, Акиньшина и попугай с голосом Харламова: первый трейлер

В фильме «Возвращение попугая Кеши» героев ждут приключения в городе Сочи

Вышел первый трейлер приключенческой семейной комедии «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной в главных ролях.

Фильм рассказывает о сочинском учителе географии Митяе. Его бросила девушка, потому что он не смог обеспечить ей роскошную жизнь. Митяю помогает случайно оказавшийся у него попугай Иннокентий, да не простой, а умный и умеющий говорить. В ответ парень должен отыскать Кеше его любимую попугаиху.

За Иннокентия говорит Гарик Харламов. В остальных ролях заняты Марк Юсеф, Роман Курцын, Ирина Безряднова, Ефим Шифрин. Режиссером картины стал Олег Асадулин, снявший «Булки» и «Честный развод 2».

Фильм «Возвращение попугая Кеши» выйдет в кинотеатрах 31 октября.