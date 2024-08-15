Кологривый, Акиньшина и попугай с голосом Харламова: первый трейлер

Фильм рассказывает о сочинском учителе географии Митяе. Его бросила девушка, потому что он не смог обеспечить ей роскошную жизнь. Митяю помогает случайно оказавшийся у него попугай Иннокентий, да не простой, а умный и умеющий говорить. В ответ парень должен отыскать Кеше его любимую попугаиху.