Трейлер дня: Стречина и Васильев влюбляются в Москве 30-х годов

Появился первый трейлер мелодрамы «Любовь Советского Союза», в которой главные роли исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев и Кирилл Кузнецов.
Фильм рассказывает о поколении советских молодых людей, живущих в 1930-е годы. Их не коснулась революция и гражданская война, и они готовились к новой счастливой жизни, полной достижений, открытий и любви. В центре сюжета — своевольная и всенародно любимая актриса Галина Коврова, драматург Кирилл Туманов, летчик-испытатель Анатолий Ковров. Судьба приготовила им недолгое счастье и большие испытания.
«Моя героиня — своенравная, упрямая девушка, которая знает, чего хочет. И, возможно, поэтому ей открываются все двери. Максимально бесстрашный человек, ничего не боится. Просто любит жить, любит жизнь во всех ее проявлениях», — поведала Ангелина Стречина.
Продюсер Константин Эрнст рассказал, что съемочной площадкой фильма послужили Северный Речной вокзал, павильоны ВДНХ и другие известные московские локации: «Действие нашей новой картины происходит по большей части в Москве 30-х годов. Столица сама по себе — это потрясающая локация для съемок, но Москва тех лет, она совершенно особенная. Авангардная, конструктивистская, легкая. Когда еще не пришло время тяжелого послевоенного ампира. В “Любви Советского Союза” мы показываем Москву влюбленными глазами».
Постановщиками картины выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев, ранее работавшие над лентой «Союз спасения. Время гнева». В других ролях заняты Алена Бабенко, Игорь Петренко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Софья Эрнст, Федор Федотов, Агриппина Стеклова.
Премьера фильма «Любовь Советского Союза» состоится 7 ноября.