Трейлер дня: Стречина и Васильев влюбляются в Москве 30-х годов

Продюсер Константин Эрнст рассказал, что съемочной площадкой фильма послужили Северный Речной вокзал, павильоны ВДНХ и другие известные московские локации: «Действие нашей новой картины происходит по большей части в Москве 30-х годов. Столица сама по себе — это потрясающая локация для съемок, но Москва тех лет, она совершенно особенная. Авангардная, конструктивистская, легкая. Когда еще не пришло время тяжелого послевоенного ампира. В “Любви Советского Союза” мы показываем Москву влюбленными глазами».