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Сильвестр Сталлоне показал архивные кадры с женой

Актер трогательно поздравил Дженнифер Флавин с днем рождения

Сильвестр Сталлоне в личном блоге поделился архивными кадрами со своей женой Дженнифер Флавин, которые были сделаны в начале их отношений. Звезда фильма «Рокки» поздравил супругу с днем рождения — недавно Флавин исполнилось 56 лет.

«С днем рождения мою жену Дженнифер! Я и дети считаем тебя абсолютно потрясающей. Мы любим тебя всегда!» — написал актер.

Флавин ответила на поздравление: «Моя вечная любовь! Люблю тебя и наших дочерей больше всего на свете!».

На одном из архивных кадров супруги предстали в пляжных нарядах. Молодой Сталлоне продемонстрировал атлетическое телосложение, а его жена позировала в черном слитном купальнике, подчеркнувшем ее стройную фигуру. На снимках супруги обнимались, держались за руки и выглядели счастливыми.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин сообщили о своем романе в 1990 году. Спустя шесть лет пара сыграла свадьбу. В этом браке у них родились четыре дочери.

В 2022 году Флавин решила развестись с мужем спустя 25 лет совместной жизни, но через месяц забрала свое заявление и воссоединилась с актером.