Том Круз злится на Николь Кидман из-за слов об их неудачном браке

По словам источника, Круз уже давно забыл об их отношениях и не понимает, почему Кидман не может сделать то же самое. К тому же его удивляет, что бывшая жена все время вспоминает о нем, хотя сейчас счастлива в браке с музыкантом Китом Урбаном.