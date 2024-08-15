Том Круз злится на Николь Кидман из-за слов об их неудачном браке

Том Круз злится на бывшую жену, актрису Николь Кидман, из-за того, что в последнее время она часто стала вспоминать об их неудачном браке. Звезда франшизы «Миссия невыполнима» требует, чтобы экс-супруга перестала жить прошлым и публично вспоминать его.
«Том не понимает, почему Николь постоянно ссылается на время, проведенное ими вместе. Даже если это больше касается их совместной работы, это все равно беспокоит его, потому что это так далеко в прошлом, и он хочет забыть об этом», — рассказал инсайдер изданию In Touch.
По словам источника, Круз уже давно забыл об их отношениях и не понимает, почему Кидман не может сделать то же самое. К тому же его удивляет, что бывшая жена все время вспоминает о нем, хотя сейчас счастлива в браке с музыкантом Китом Урбаном.
«Для Николь это просто чепуха, потому что она просто отвечает на вопросы, которые относятся к ее карьере, но нельзя отрицать, что она любит вдаваться в подробности о творческом гении Тома», — отметил источник.
Он добавил, что актера ранят слова бывшей жены. Инсайдер отметил, что Кидман специально упоминает Круза, чтобы привлечь к себе большее внимание. По его мнению, актриса добилась таких успехов в карьере именно благодаря первому мужу.
«Он чувствует себя использованным и хочет, чтобы у нее хватило такта просто не задавать эти вопросы, как это делает он», — заключил инсайдер.
Напомним, Том Круз и Николь Кидман стали мужем и женой в 1990 году и расстались 11 лет спустя. Будучи мужем и женой, они взяли из детского дома девочку Изабеллу и мальчика Коннора.
После развода Кидман устроила свою личную жизнь с музыкантом Китом Урбаном, от которого родила двух дочерей. Круз женился на Кэти Холмс, которая родила ему дочь Сури. В 2012 году актеры развелись. С тех пор звезда фильма «Человек дождя» больше не вступал в брак.