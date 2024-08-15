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Умерла актриса Джина Роулендс

Ей было 94 года
Джина Роулендс
Джина РоулендсИсточник: Rex / Fotodom.ru

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Американская актриса Джина Роулендс умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщил портал TMZ.

По его данным, актриса ушла из жизни 14 августа в своем доме в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния). Официальная причина смерти не называется, однако ее сын сообщал, что она боролась с болезнью Альцгеймера последние пять лет.

Роулендс известна по ролям в фильмах «Дневник памяти» (The Notebook, 2004), «Ночь на земле» (Night on Earth, 1991) и «Персиполис» (Persipolis, 2007). За фильмы «Женщина не в себе» (A Woman Under the Influenc, 1974) и «Глория» (Gloria, 1980) она получила номинацию на премию «Оскар». За роль в фильме «Двойная жизнь Бетти Форд» (The Betty Ford Story, 1987) Роулендс наградили премией «Золотой глобус». В 2015 году она получила почетный «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.