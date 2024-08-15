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Культовый европейский режиссер рассказал о давней мечте посетить Россию

Гаспар Ноэ раскрыл причины своего визита в Россию
Гаспар Ноэ
Гаспар НоэИсточник: Legion-Media.ru

Французский режиссер аргентинского происхождения Гаспар Ноэ рассказал, что давно мечтал посетить Россию. Этим он поделился в интервью с порталом «КиноПоиск».

Автор фильмов «Необратимость» и «Экстаз» заявил, что чувствует связь с русским кинематографом. «Есть много фильмов из России и более старых, из Советского Союза, которые меня восхищают. Я отдаю себе отчет в том, что Россия сильно изменилась. Идея России, которая живет у меня в голове, — это 1960-е, 1970-е годы», — сказал он, отметив, что сегодняшнюю Россию он представляет по фильмам режиссера Андрея Звягинцева, популярного во Франции.

Кинематографист также подчеркнул, что его визит не является жестом в момент, когда «многие Россию бойкотируют». «Я приехал встретиться с синефилами. Я помню, когда я рос в Аргентине и потом во Франции, кино помогало мне жить. Не нужно приписывать мне намерения, которых у меня нет», — добавил Ноэ.

Ранее Гаспар Ноэ посетил места Тарковского в Переделкино. Гаспар Ноэ оказался фанатом творчества советского кинематографиста.