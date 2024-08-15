Культовый европейский режиссер рассказал о давней мечте посетить Россию

Автор фильмов «Необратимость» и «Экстаз» заявил, что чувствует связь с русским кинематографом. «Есть много фильмов из России и более старых, из Советского Союза, которые меня восхищают. Я отдаю себе отчет в том, что Россия сильно изменилась. Идея России, которая живет у меня в голове, — это 1960-е, 1970-е годы», — сказал он, отметив, что сегодняшнюю Россию он представляет по фильмам режиссера Андрея Звягинцева, популярного во Франции.