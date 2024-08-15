Критики назвали лучшие саундтреки из фильмов 2000-х

Лучшим саундтреком издание признало музыку к фильму «Властелин колец», композитором которого стал Говард Шор. На втором месте расположилась картина «Танцующая в темноте» с неподражаемой Бьорк в качестве главной звезды. Замкнул тройку культовый фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».