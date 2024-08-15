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Критики назвали лучшие саундтреки из фильмов 2000-х

Опубликован топ-30 лучших музыкальных сопровождений к фильмам
Амели
АмелиИсточник: Legion-Media.ru

Критики составили список из 30 лучших музыкальных сопровождений для фильмов 2000-х годов. Соответствующий рейтинг был опубликован на портале издания IndieWire.

Лучшим саундтреком издание признало музыку к фильму «Властелин колец», композитором которого стал Говард Шор. На втором месте расположилась картина «Танцующая в темноте» с неподражаемой Бьорк в качестве главной звезды. Замкнул тройку культовый фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Интересно, что французский композитор Александр Деспла попал в топ-10 целых два раза: за картины «Вожделение» (4-е место в рейтинге) и «Разрисованная вуаль» (10-я строчка).

В десятку также вошли саундтреки к фильмам «Горбатая гора», «Фонтан», «Амели», «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса», «Нефть».

Ранее сообщалось, что критики назвали 100 лучших фильмов 2000-х годов.