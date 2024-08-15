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Моника Беллуччи и Тим Бертон представили продолжение «Битлджуса»

Актриса пришла на премьеру с режиссером Тимом Бертоном
Дженна Ортега, Майкл Китон, Джастин Теру, Моника Беллуччи и Тим Бертон
Дженна Ортега, Майкл Китон, Джастин Теру, Моника Беллуччи и Тим БертонИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Моника Беллуччи впервые за долгое время вышла на публику с режиссером Тимом Бертоном. Они представили фильм «Битлджус Битлджус» — продолжение хоррор-комедии «Битлджус» с Майклом Китоном в главной роли. Об этом сообщает Hello!.

Моника Беллуччи появилась на премьере в брючном костюме с черным топом. Образ дополнила кожаная сумка на цепочке и солнцезащитные очки. Перед камерами она позировала вместе с бойфрендом Тимом Бертоном.

Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона появились в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем — за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.